Katar ve Bahreyn'den operasyona destek

14 Nisan 2018

Katar ve Bahreyn'in Suriye'de Beşar Esed rejimine yönelik ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen askeri operasyona destek verdiklerini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın "Esed rejiminin masum sivillere karşı saldırı düzenlediği belirli askeri hedeflere" yönelik operasyonunu destekledikleri kaydedildi.

Öte yandan Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, Fransa ve İngiltere'nin düzenlediği operasyona tam destek verildiği kaydedilerek, "Bu askeri operasyon tüm Suriye topraklarında sivilleri korumak, yasaklanmış silahların kullanılmasını ve insani durumun kötüye gitmesini engellemek için zorunluydu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, siyasi çözüm sağlanması için ortak çabanın önemi de vurgulandı.

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Kaynak: AA