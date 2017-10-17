Kerkük'e yeni vali

17 Ekim 2017

Vali Yardımcısı Rakan Sait'in Irak'ın Kerkük kentine yeni vali olarak atandığı bildirildi.

Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan yeni Vali Sait, ''Kerkük valilik görevine bugünden itibaren merkezi Bağdat hükümeti tarafından atanmış bulunuyorum. Kentte güvenliği hükümetin desteğiyle sağlayacağız.'' dedi.

Sait, ''Kentteki tüm devlet kurum ve kuruluşları mutlak suretle mesailerini yapacaklar ve okullarda eğitim devam edecektir.'' diye konuştu.

Yeni Vali Sait, operasyondan dolayı çok sayıda ailenin kenti terk ettiğine dikkati çekerek, Kerkük'ü terk eden tüm ailelerin dönüşü için gerekli önlemlerin alındığını da ifade etti.

Irak meclisi, eski Vali Necmeddin Kerim'i 14 Eylül Perşembe günü oy çokluğuyla görevinden azletmişti.

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Kaynak: AA