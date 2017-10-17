17 Ekim 2017

Irak merkezi hükümet güçleri Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yaptığı bağımsızlık referandumunun ardından, ülkede güç dengesini değiştiren ani bir operasyonla, petrol kenti Kerkük'ü Kürt güçlerin elinden aldı.

Irak merkezi hükümeti, Kerkük'te kontrolü ele geçirmek için hafta sonunda askeri operasyon başlatmıştı. Askeri operasyonun üzerinden bir gün geçmeden Kerkük vilayetinin hükümet binaları ele geçirildi.

Irak güçleri ayrıca; Kerkük havaalanı, K-1 askeri üssü, kentin kuzeyindeki doğalgaz yatakları, Kuzey Petrol Şirketi'nin yönetim binası, polis karakolu ve Kerkük Elektrik Dairesi'nde de kontrolü sağladı.

Petrol kuyuları Bağdat hükümetinde

Bu sabah da Haşdi Şabi destekli Irak güçlerinin, Kerkük'teki Bay Hasan petrol sahasında kontrolü sağladığı bildirildi. IKBY'nin günlük 600 bin varil petrol üretiminin 280 bini buradan sağlanıyordu.

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük'teki tüm petrol sahalarının merkezi yönetimin kontrolüne geçtiğini belirtti. Bakanlık Sözcüsü Asım Cihad, "Kerkük'teki tüm petrol kuyuları ve tesisleri bakanlığımızın kontrolü altına girdi." dedi. Cihad, söz konusu petrol kuyuları ve tesislerde görev yapacak yönetici ve teknik personelin atamasının da bir an önce yapılacağını sözlerine ekledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki saldırıları sırasında Kerkük'teki petrol kuyularını ele geçirmişti.

İki taraf da operasyonda ölü ya da yaralılar olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı. Ancak Kerkük'te bulunan bir yardım örgütü, birkaç Kürt Peşmerge savaşçısının ve Irak askerinin Kerkük'ün güneyindeki çatışmada öldüğünü belirtti. Bunun dışında bir çatışma haberi alınmadı.

İki tarafın petrol bakanlığındaki kaynaklarına göre, Irak kuvvetleri kente doğru ilerlerken, petrol tesislerinin Kürt yöneticileri Kerkük'teki iki büyük petrol sahasındaki üretimi kısa bir süre için kıstılar. Ancak Irak'ın Kürt kontrolü altındaki petrol sahalarına el koyma tehdidinin ardından, üretim yeniden başladı.

Peşmerge Hanekin'den çekildi

Irak ordusu Sincar'da

Kaynak: Reuters