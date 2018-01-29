Kremlin: Kimse Putin'le yarışamaz

29 Ocak 2018

Rusya'da dün devlet başkanlığı seçimlerini boykot çağrısıyla düzenlenen gösteride gözaltına alınan mıhalefet lideri Aleksey Navalny serbest bırakılırken, Kremlin Navalny'yi iktidarı tehdit edecek bir isim olarak görmediğini belirtti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yapılacak seçimleri kolaylıkla kazanacağına inandıklarını söyledi. "Putin kamuoyu nezdinde mutlak bir lider, kimse bu aşamada kendisiyle yarışamaz" diyen Peskov, "Navalny'yi bir tehdit olarak görüyor musunuz?" sorusuna "Kesinlikle hayır yanıtını verdi.

Peskov, dün Rusya'nın bazı kentlerinde Navalny taraftarları tarafından düzenlenen gösterilere katılımın çok az olduğunu ifade etti.

Seçimlere adaylık başvurusu reddedilmişti

Navalny'nin avukatı, dün Moskova'daki gösteride gözaltına alınan muhalif liderin gece saatlerinde serbest bırakıldığını duyurdu.

Rusya seçim komitesi, Navalny'nin devlet başkanlığı için adaylık başvurusunu, daha önce yolsuzluk suçlaması sonucu hapis yatması nedeniyle reddetmişti. Aday olması halinde Navalny'nin Putin'i en fazla zorlayacak isim olacağı belirtiliyordu.

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Kaynak: Reuters