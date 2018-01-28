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'Putin'in en büyük rakibi' gözaltına alındı

Rusya'da muhalefet liderlerinden Aleksey Navalny, Moskova'da düzenlenen hükümet karşıtı gösteride gözaltına alındı.

'Putin'in en büyük rakibi' gözaltına alındı
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Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakibi olarak görülen muhalif lider Aleksey Navalny, 18 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin boykot edilmesi çağrısıyla yapılan gösteride gözaltına alındı.

Navalny'nin taraftarları, Moskova'nın yanı sıra ülkenin birçok kentinde seçimlerin boykot edilmesi amacıyla gösteriler düzenledi.

Polis, bu sabah da Navalny'nin Moskova'daki ofisine baskın yapmıştı. 

Navalny'nin çalışanlarının polis tarafından sorgulandığını gösteren görüntüler, sosyal medyada yayınlanmıştı.

Navalny'nin devlet başkanlığı seçimlerinde aday olma talebi, hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle reddedilmişti. Aday olması halinde Devlet Başkanı Putin'i en fazla zorlayacak isim olarak görülen Navalny, özellikle Rusya'da genç kesim arasında son dönemde popüleritesini artırıyor.

Putin'in rakibi Navalny: Devlet Başkanlığına adayımPutin'in rakibi Navalny: Devlet Başkanlığına adayım

 

Kaynak: Reuters

Aleksey Navalny Rusya

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