Kudüs oylaması öncesi İsrail'den açıklama: BM 'yalanlar evi'
BM Genel Kurulu'nda bugün yapılacak Kudüs oylamasına saatler kala konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, BM'yi "yalanlar evi" olarak niteledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bugün yapılacak Kudüs oylamasına saatler kala yaptığı açıklamada, BM'yi "yalanlar evi" olarak niteledi.
Netanyahu, "İsrail devleti bu oylamayı tümüyle reddetmektedir. Kudüs bizim başkentimiz ve ABD öncülüğündeki yabancı elçilikler Kudüs'e taşınacak. Bu gerçek olacak" dedi.
Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı büyük tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump da, kararın geri alınmasını öngören karar taslağının görüşüleceği BM Genel Kurulu'nda olumlu oy verecek ülkeleri, finansal yardımı kesmekle tehdit etmişti.
Trump'tan BM üyesi ülkelere tehdit
Kaynak: Reuters