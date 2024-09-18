Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının üreticisi sessiz
İsrail'İn Lübnan'a düzenlediği benzeri görülmemiş siber saldırının ardından gözler bomba gibi patlayan çağrı cihazlarının üreticisine çevrildi. Cihazların Tayvan merkezli şirketin marka lisansı verdiği Macaristan merkezli BAC Consulting KFT tarafından üretildiği ortaya çıktı.
Lübnan'da, İsrail'in siber saldırısı ile 12 kişinin ölümüne 3 bine yakın kişinin de yaralanmasına yol açan çağrı cihazlarının Macaristan merkezli BAC Consulting KFT şirketi tarafından üretildiği öğrenildi.
Çağrı cihazlarını Macar ortak üretti
Şirket konuyla ilgili sessizliğini korurken, Tayvan merkezli Gold Apollo, patlatılan çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıklayarak, marka lisansı verdikleri Macar ortağı "BAC Consulting KFT" isimli firmayı işaret etti.
Şirketin internet sitesi kapatıldı
Gold Apollo'dan gelen açıklama sonrası Macaristan merkezli BAC Consulting KFT şirketinin internet sitesi erişime kapatıldı.
Merkezi Budapeşte'deki Szonyi Yolu üzerinde yer alan şirket, 2022'de kuruldu. Arcidiacono Cristiana Rosaria şirketin genel müdürü ve sahibi olarak gösteriliyor.
Rosaria'nın LinkedIn'deki profilinde, BAC Consulting'in iş geliştirme, yönetim danışmanlığı, strateji ve ortaklık planlamasıdır, liderlik gelişimi, çevre danışmanlığı, siyasi danışmanlık, hakla ilişkiler ve telekomünikasyon hizmetleri verdiği bilgisi yer alıyor.
Rosari'nın Avrupa Komisyonu'nda yaklaşık 3 yıl değerlendirme uzmanı olarak çalıştığı da profilinde bulunuyor.