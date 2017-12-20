May: Brexit sonrasında kalmanızı istiyorum

20 Aralık 2017

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'de yaşayan 3 milyon AB vatandaşına hitaben bir açık mektup kaleme aldı.

AB ile Brexit görüşmelerini sürdüren May, İngiltere'deki AB vatandaşlarına seslenerek "Giderseniz ülkemiz yoksullaşır. Ben kalmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

May, İngiltere'deki AB vatandaşlarının oturma haklarının Brexit sonrasında da geçerli olacağını kaydetti.

"Artık çok geç"

Ancak İngiltere'de geçen yıl düzenlenen referandumda AB'den ayrılma kararı sonrasında birçok AB vatandaşının ülkeden taşınma planı yaptığı belirtiliyor. Farklı AB ülkelerinden gelen ve yıllardır İngiltere'de yaşayan birçok kişinin, oturma ve çalışma izinleriyle ilgili belirsizlik ve İngiltere'de istenmedikleri hissiyatı nedeniyle ülkelerine geri dönüş planı yaptığı ifade ediliyor.

31 yıldır İngiltere'de yaşayan Fransız muhasebeci Nathalie Duran, İngiltere'de kalabilmek için ekstra ücret ödemek zorunda kalacağını ifade ederek, May'in mektubu için "Artık çok geç" dedi.

Duran, Facebook notunda May'e şu yanıtı verdi: "Bu cömert teklifinizi üzülerek reddetmek ve ülkenizin isteklerine uyarak eve dönmek zorundayım."

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Kaynak: Reuters