Merkel: AB reformlarının geleceğine inanıyorum

19 Nisan 2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) geniş kapsamlı reform programından olumlu sonuç alacağından emin olduğunu, bankacılık birliğinin sonuçlandırılmasına da iyimser baktığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün yapacağı görüşmeden önce konuşan Merkel, "Euro bölgesi reformları ve Euro Bölgesi'nin henüz krizlere karşı yeterince bağışıklığa sahip olmadığı konusunda aynı fikirdeyiz" dedi.

Merkel bankacılık birliği kurulması konusunda çalışmaya devam ettiklerini ve bu birliğin sonuçlandırılması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye de değinen Merkel, ABD ile aralarında görüş ayılıkları olsa bile transatlantik ortaklığın önemli olduğunu ve Trump ile görüşmede bu farklı görüşleri ele alacaklarını kaydetti.

Avrupa'da ekonomik reform zirvesi

Kaynak: Reuters