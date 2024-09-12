Microsoft oyun biriminden 650 kişiyi işten çıkaracak

Spencer, işten çıkarmaların çoğunun "kurumsal ve destekleyici işlevleri" etkileyeceğini belirtti ve şirketin etkilenen çalışanları kıdem tazminatını da içeren çıkış paketleriyle destekleyeceğinde ısrar etti.

Spencer sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu değişikliklerle birlikte kurumsal ve destekleyici ekiplerimiz ve kaynaklarımız gelecekteki sürdürülebilir büyüme için uyumlu hale geliyor ve stüdyo ekiplerimizi ve iş birimlerimizi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklenebilen programlar ve kaynaklarla daha iyi destekleyebiliyor."