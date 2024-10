Milton Kasırgası kategori 5’e yükseldi: Floridalı Belediye Başkanı uyardı: Kaçmazsanız öleceksiniz!

ABD'nin Florida eyaleti, Helene Kasırgası’nın yarattığı yıkımın ardından şimdi de Milton Kasırgası’nın etkisi altına girmek üzere. Yetkililer, Milton Kasırgası’nın Kategori 5 seviyesine yükseldiğini ve 6 milyon kişiyi etkileyecek şiddette bir felakete dönüşme ihtimali olduğunu açıkladı. Kış fırtınası sezonunun başlamasıyla birlikte teyakkuza geçen Florida, hızla yaklaşan kasırga nedeniyle geniş kapsamlı tahliye emirleri verdi.

Florida Acil Durum Yönetimi Direktörü Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, Tampa Körfezi bölgesi başta olmak üzere Florida’nın 50 ilçesinde tahliye emirlerinin yayımlandığını duyurdu. Guthrie, “Bu kasırga Kategori 5’e ulaştı ve son derece tehlikeli bir hal aldı. Tampa Körfezi'ndeki herkesin hemen tahliye olması gerekiyor. Bölgeyi zamanında terk edersek, bu kasırga nedeniyle yaşanacak ölümleri yüzde 100 oranında önleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, kasırganın etkisinin yoğun hissedileceği alanlarda yaşayan sakinlerden, birkaç gün yetecek kadar yiyecek, su, ilaç ve pillerden oluşan bir afet çantası hazırlamalarını ve hızla güvenli bölgelere tahliye olmalarını istiyor. Tahliye emri, yaklaşık 6 milyon kişiyi kapsarken, bölge sakinleri acil durum planlarını hızla devreye sokmaya çalışıyor.

Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, şehrin 400.000 sakinine seslenerek, Milton Kasırgası'nın şehri vurması durumunda can kayıplarının kaçınılmaz olacağını vurguladı. “Bu bölgede daha önce böyle bir şey görmedik. Helene Kasırgası bir uyarıydı, bu ise tam anlamıyla bir felaket olacak. Hiçbir şekilde dramatize etmeden şunu söyleyebilirim: Eğer bu tahliye alanlarında kalırsanız, öleceksiniz” diyen Castor, kasırganın yaratacağı büyük yıkıma karşı ciddi bir uyarıda bulundu.

Kasırganın yaklaştığı haberleri ile birlikte Florida genelinde halk, marketlere akın etti. Market rafları kısa sürede boşalırken, tahliye sürecine katılmak isteyen insanlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, ana yollarda trafik sıkışıklığı ve yoğunluk dikkat çekti.

Florida genelinde büyük paniğe neden olan Milton Kasırgası nedeniyle birçok havalimanı uçuşlarını askıya aldı. Orlando Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere, eyaletin farklı noktalarındaki havalimanlarında seferlerin iptal edileceği duyuruldu. Florida’daki diğer ulaşım altyapılarında da benzer önlemler alınırken, tahliye sürecinde vatandaşların güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaşması için yerel yönetimlerin koordinasyonu sürüyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, Milton Kasırgası’nın Meksika Körfezi'nde hızla güçlendiği ve mevcut hızını koruması halinde Tampa bölgesini son 100 yılın en yıkıcı kasırgası olarak vurabileceği belirtildi. Yetkililer, kasırganın 3 metrenin üzerinde dalgalarla kıyı bölgelerde ağır hasara yol açabileceğini ve taşkın riski taşıyan alanlarda ölümcül su baskınlarının olabileceğini vurguladı.

Geçtiğimiz ay Helene Kasırgası’nın neden olduğu yıkım hala belleklerde tazeyken, Milton Kasırgası’nın yaratabileceği zararların daha büyük olması bekleniyor. Helene Kasırgası, Florida’da 227 kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu. Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, “Helene sadece bir uyarıydı, bu ise gerçek felaketin kendisi olacak” diyerek kasırganın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

