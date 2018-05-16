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Morgan Stanley petrolde tahminleri yükseltti

Morgan Stanley, petrol fiyat tahminlerini yükseltti.

Morgan Stanley petrolde tahminleri yükseltti
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Brent petrolde varil fiyatının 2020 yılında 90 dolar/varil seviyesine yükseleceğini tahmin eden Morgan Stanley, fiyatın 2018 4. çeyrekte 77,5 dolar/varil ve 2019 ilk çeyrekte 80 dolar/varil olmasını beklediğini duyurdu.

Batı Teksas petrolü için 2018 ilk çeyrek tahminini 71 dolar/varil olarak belirleyen Morgan Stanley, 2019 ilk çeyrek beklentisini ise 73 dolar/varil olarak ortaya koydu

Morgan Stanley, Brent petrolünün 2019 sonunda 85 dolar/varil olmasını bekliyor.

"OPEC'in petrolde belirli bir fiyat hedefi yok""OPEC'in petrolde belirli bir fiyat hedefi yok"

 

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