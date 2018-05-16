Morgan Stanley petrolde tahminleri yükseltti
Morgan Stanley, petrol fiyat tahminlerini yükseltti.
Brent petrolde varil fiyatının 2020 yılında 90 dolar/varil seviyesine yükseleceğini tahmin eden Morgan Stanley, fiyatın 2018 4. çeyrekte 77,5 dolar/varil ve 2019 ilk çeyrekte 80 dolar/varil olmasını beklediğini duyurdu.
Batı Teksas petrolü için 2018 ilk çeyrek tahminini 71 dolar/varil olarak belirleyen Morgan Stanley, 2019 ilk çeyrek beklentisini ise 73 dolar/varil olarak ortaya koydu
Morgan Stanley, Brent petrolünün 2019 sonunda 85 dolar/varil olmasını bekliyor.
"OPEC'in petrolde belirli bir fiyat hedefi yok"