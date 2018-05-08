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NATO: İran için kapsamlı siyasi çözüm gerekli

NATO, ABD'nin İran anlaşmasından çekilmesinin ardından tüm tarafların İran'ın nükleer silahlar geliştirmesini engelleyecek kapsamlı bir siyasi çözüm çağrısı yaptı.

NATO: İran için kapsamlı siyasi çözüm gerekli
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NATO, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından çağrı yaptı.

NATO'dan yapılan açıklamada, "ABD'nin İran anlaşmasından çekilmesinin ardından tüm tarafların İran'ın nükleer silahlar geliştirmesini engelleyecek kapsamlı bir siyasi çözüm için çalışmasını teşvik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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