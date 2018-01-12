New York Fed Başkanı: Vergi kesintileri aşırı ısınma riski yaratıyor

12 Ocak 2018

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şube Başkanı William Dudley, yeni vergi kesintilerinin önümüzdeki birkaç yılda ABD ekonomisinde aşırı ısınma riski yarattığını söyledi.

2018'e yönelik ekonomik göstergelerin "oldukça parlak" olduğunu kaydeden Dudley, ABD'de işsizlik oranın düşük kalmaya devam edeceği ve ücretlerin hızla yükseleceği öngörüsünde bulundu.

New York'taki Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği toplantısında konuşan Dudley, ABD'de enflasyon oranının Fed'in hedefi olan yüzde 2'lik seviyenin altında olmasına rağmen bunun olumlu ekonomik büyüme görünümü tarafından telafi edildiğine inandığını anlattı.

ABD'de finansal koşulların düzeldiğini ve Fed'in faiz artırımı ihtimalinin güçlü olmaya devam ettiğini belirten Dudley, "Parasal uyum politikasını kademeli olarak kaldırmayı desteklemeye devam edeceğim" ifadesini kullandı.

"ABD'nin şu anki mali yönü sürdürülebilir değil"

Dudley, Donald Trump hükümetinin geçen ay kabul edilen ve ülkede Kurumlar Vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e indirecek vergi reformu yasasına da değindi.

Yapılacak vergi kesintilerinin büyük bölümünün kurumsal sektör ve yüksek gelirli hanelerin büyümesine neden olacağını kaydeden Dudley, "Bu demek oluyor ki vergi kesintilerinin büyük kısmı tasarrufa ayrılacak yani harcanmayacak" dedi.

ABD'nin şu anki mali yönünün sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Dudley, "Uzun dönemde bütçe hesaplamalarını görmezden gelmek faiz oranlarını yukarı çekme riskini arttırır, özel sektör yatırımlarına yer bırakmaz ve ülkenin kredi değerini azaltır" diye konuştu.

Fed yetkilileri: Vergi planı, uzun vadede etkili değil