Nijerya'da bir ilk: Yol güvenliğini Türk firması sağlayacak

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 3'üncü Afrika Hava Kuvvetleri Forumu'nda, 210 kilometrelik Abuja-Kaduna kara yolunun güvenliğinin Türk firması Asisguard tarafından yapılacağı açıklandı.

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, Nijerya'da yaklaşık iki senedir hem Nijerya Savunma Bakanlığı hem de polis teşkilatı ile işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Düzgün, Nijerya'da aldıkları Yol Güvenliği Projesi kapsamında 210 kilometrelik Abuja-Kaduna kara yolunun güvenliğini sağlayacaklarını kaydederek, "Nijerya'da bu proje türünün ilk örneği. Bu da Türkiye'nin, firmamızın bir başarısı olarak not edilebilir." diye konuştu.

Projenin, Asisguard’ın öncülüğünde Türk firmalarla yürütüleceği bilgisini paylaşan Düzgün, şunları kaydetti:

"Nijerya'ya bu sene sonunda teslim edeceğimiz bir proje. İçinde çok kapsamlı ürünler var. Sistemlerin sistemi diyebiliyoruz buna. HAVELSAN'ın ürettiği BAHA, STM'nin ürettiği TOGAN, Nurol'un ürettiği zırhlı araç YÖRÜK, bizim kameralarımız, bizim silahlı insansız hava aracı SONGAR ve bunun altında bizimle beraber yaklaşık 10 alt yüklenici firma buraya ürünlerini teslim etmiş olacak."

Nijerya, Türk firmalarla çalışmaktan memnun

Düzgün, Nijerya'nın büyüyen ekonomi olduğuna işaret ederek, Hindistan, Çin ve ABD'den firmaların Nijerya pazarında bulunmak için uğraştıklarını söyledi.

Nijerya'nın Türk firmalarıyla artan ticaret mantığı bulunduğuna dikkati çeken Düzgün, "Nijeryalılar bize benziyorlar, bizimle çalışmaktan çok memnunlar. Bizim onlara teknolojiyi öğretebileceğimize inanıyorlar. Biz de bunu paylaşmakta açığız zaten. O yüzden bize daha yakınlar diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Nijerya'ya ilk başta insansız hava aracı sattıklarını kaydeden Düzgün, bunlardan memnun kalınarak yeniden satın alındığını dile getirdi.

Düzgün, böylelikle Türk firmalarının da güvenilir şekilde buraya girmeye başladıklarını anlattı.

Nijerya'da yol güvenliği dışında insansız hava aracı SONGAR'ı satma opsiyonu bulunduğunu aktaran Düzgün, ülkede yeni işler almak için fırsatları kovalamaya devam ettiklerini söyledi.

"Temel amacımız Nijerya'yı daha güvenli hale getirmek"

Asisguard Nijerya ortağı Sulaiman Muhammed Chiroma, ülkesinin en büyük sorunlarından birinin güvenlik olduğunu ifade etti.

Chiroma, Asisguard ile iş birliğinde Nijerya'da güvenlik sağlamak için tek sistem olan yapı oluşturduklarını belirterek, "Nijerya'ya terörizmle, isyanla ve silahlı çete üyeleriyle mücadelede yardımcı olmak istiyoruz. Temel amacımız Nijerya'yı daha güvenli hale getirmek." dedi.

Yol Güvenliği Projesi'nin kapsamında bölgeye insansız hava araçları, zırhlı araçlar, uzun menzilli kameralar konuşlandırılacağı bilgisini paylaşan Chiroma, ayrıca komuta kontrol merkezinin inşa edileceğini ve proje bittiğinde yolun güvenli olacağını kaydetti.

Türk şirketlerinin, Nijeryalıları eğitme ve müdahale olmaksızın kontrolü Nijeryalılara devretme niyetleri olduğuna dikkati çeken Chiroma, bu nedenle Türk şirketlerle çalışmayı tercih ettiklerini vurguladı.

Chiroma, Nijerya'dan eğitim için Türkiye'ye bir grup personelin gelecek ay, bir başka grubun da onlardan 2 hafta sonra gideceğini söyledi.

Bu personellerin, özel zırhlı araçların kontrolü ve benzeri konularda eğitim alacağını belirten Chiroma, "Uzun vadede Asisguard tarafından kurulacak bir montaj şirketini ve Asisguard ile işbirliğinde Nijerya'da insansız hava aracı üretimine başlamayı umuyoruz." dedi.