Nokia, ABD'li yazılım üreticisini satın aldı

07 Mayıs 2018

Nokia, ABD'li yazılım üreticisi SpaceTime Insight'ı satın aldı. Anlaşmanın ayrıntılarına dair bir açıklama yapılmadı.

Nokia'nın bu satın alma adımı, akıllı telefon öncesi dönemde telekomünikasyon sektörüne damga vuran şirketin telekom dışına açılma arzusunun bir göstergesi olarak nitelendi.

Nokia, son dönemde yazılım alanında bazı küçük ve orta ölçekli şirketleri satın almıştı.

Nokia'nın yazılım birimi Nokia Software'in Başkanı Bhaskar Gorti de, "Geleneksel olarak birçok telekom şirketi daha fazla ağ ekipmanı satmak için yazılım geliştiriyor. Bu, sektörün B2B açılımı açısından önemli" dedi.

SpaceTime, sanayi tüketicilerinin ağlarındaki varlıklarını ve milyonlarca cihazı yönetmesini sağlayan yazılımlar üretiyor. Şirkerin müşteri arasında FedEx, ABD'nin 2 numaralı demiryolu operatörü Union Pacific, elektiril şirketleri Entergy, NextEra Energy ve Singapore Power bulunuyor.

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Kaynak: Reuters