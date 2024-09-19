Norveç Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi, bu yıl sabit kalacağının işaretini verdi

Norges'ten yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %4,50 seviyesinde kaldı. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.

Norges Başkanı Ida Wolden Bache, "Politika faizi yıl sonuna kadar muhtemelen %4,5 seviyesinde tutulacak" dedi.

Norges'in açıklamasında, "Son yıllarda, yüksek enflasyonla başa çıkmak için politika faizi önemli ölçüde artırıldı. Aralık 2023'ten bu yana politika faizi %4,5'te tutuldu. Faiz oranı, Norveç ekonomisinin soğumasına ve enflasyonun azalmasına katkıda bulundu. İşsizlik düşük bir seviyeden yukarı çıktı. Enflasyon zirveden belirgin şekilde düştü, ancak altta yatan enflasyon aynı ölçüde düşmedi. Dahası, işletme maliyetlerindeki hızlı artış ve kronun değer kaybetmesinin daha fazla dezenflasyonu sınırlaması bekleniyor" denildi.

Haziran Raporu'ndan bu yana enflasyonun beklenenden düşük seyrettiğine işaret edilen açıklamada, "Uluslararası politika faiz oranlarının daha hızlı düştüğü görülüyor. Öte yandan kron değer kaybetti. Norveç işgücü piyasasındaki gelişmeler genel olarak Haziran Raporu'ndaki projeksiyonlarla uyumluydu" görüşüne yer verildi.

Komite, enflasyonu makul bir zaman dilimi içinde hedefe indirmek için kısıtlayıcı bir para politikasının hala gerekli olduğuna karar verdi.

"Aşırı sıkı para politikası ekonomiyi gereğinden fazla daraltabilir"

Komite ayrıca, enflasyonun çok uzun süre hedefin üzerinde kalabileceği olasılığından endişe duyduğunu açıkladı. Öte yandan, aşırı sıkı bir para politikasının ekonomiyi gereğinden fazla daraltabileceği uyarısında bulundu.

Bache, "Önümüzdeki dönemde politika faizinin bugünkü seviyede tutulması gerektiğine inanıyoruz ancak parasal politikayı gevşetme zamanının yaklaştığını düşünüyoruz." dedi.

Bu Rapordaki politika oranı tahmini, politika oranının 2025 ilk çeyrekten itibaren kademeli olarak düşürülmeden önce 2024 sonuna kadar %4,5'te kalacağını ima ediyor.

Banka'ya göre, ekonomik büyümenin önümüzdeki yıllarda biraz toparlanması bekleniyor; İşsizlik muhtemelen artacak. Enflasyonun 2027 sonuna doğru %2'ye yaklaşması öngörülüyor."