Ons altın ABD enflasyon verisini bekliyor

Atlanta Fed Başkanı Bostic'in faiz indirimine destek için daha fazla veri görmek istediğini söylemesinin ardından gözler bugün açıklanacak Temmuz ayı enflasyon rakamına çevrildi.

TSİ 15.30'da açıklanacak verinin enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru güveni güçlendirmesi halinde Eylül'de ve hatta Aralık ayında bir faiz indirimi için beklentiler güçlenecek.

Analistler, 2483,60 dolar seviyesindeki rekoru hedefleyen ons altının burayı geçmesi halinde 2511-2559 dolara kadar yükselebileceğini belirtiyorlar.

Bu sabah kar realizasyonları ile 2455,47 dolara kadar gerileyen ons altın için güçlü destek ise 2434 dolarda.

Ancak analistler verilerin piyasa beklentileri ile uyumlu gelmemeleri halinde 2300 dolara doğru bir düzeltme olabilecveğini de ifade ediyorlar.