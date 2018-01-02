OPEC anlaşması Rusya'yı durduramadı

02 Ocak 2018

Rusya Enerji Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, ülkede petrol üretimi 2017'de rekor seviyede arttı.

Bloomberg News'in aktardığı haberde, Rusya'da petrol üretiminin geçen yıl yüzde 0,1 artışla günlük 10,98 milyon varile ulaştığı belirtildi. Bu artışla, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası petrol üretiminde son 9 yıldır yaşanan yükseliş en üst seviyeye ulaştı.

1999'da ülkede petrol üretimi, günlük 6,1 milyon varil seviyesindeydi.

Artışın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı uygulanan petrol kısıntısı anlaşmasına rağmen yaşanması dikkat çekti.

Büyüme bu yıl yavaşlayabilir

Öte yandan Rusya'da petrol sanayisindeki uzun vadeli büyümenin, OPEC'le yapılan son anlaşmanın etkisiyle bu yıl yavaşlayacağı tahmin ediliyor.

Rusya ve OPEC, petrol kısıntılarının 2018 sonuna dek uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

OPEC'ten kısıntı sonrası için plan