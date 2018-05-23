OPEC, petrol üretimini artırabilir

23 Mayıs 2018

OPEC, İran ve Venezuela'nın petrol arzlarına yönelik ortaya çıkan endişeler nedeniyle haziran ayında yapılacak toplantıda üretimin artırılması yönünde bir karar alabilir.

Konuya yakın kaynaklar, "Tüm seçenekler masada. Haziran ayında üretimin artırılması yönünde bir karar alınabilir. Ancak petrol arzında kısıntının ne kadar gevşetilmesinin gerektiği konusunda henüz kesin bir rakam yok" dedi.

Ayrıca, OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin arz kısıntısı anlaşmasına rekor seviyedeki uyum oranını gevşetmeyi tercih edebilecekleri de ifade ediliyor.

Haziran ayındaki toplantı öncesinde yapılan teknik düzeyde görüşmelerde özellikle Körfez bölgesinden OPEC üyeleri, 80 dolar/varil seviyesini aşan fiyatı yatıştırmak için üretimin artırılabileceği yönündeki görüşlere liderlik ediyor.

OPEC üyeleri ile Rusya'nın başı çektiği OPEC üyesi olmayan ülkeler, petrolde düşük fiyatlar nedeniyle üretim kısıntısı anlaşmasına gitmişti.

Petrol fiyatları 79 dolarda dengelendi