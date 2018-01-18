OPEC'in petrol üretimi arttı

18 Ocak 2018

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 42 bin varil artarak 32 milyon 420 bin varile çıktı.

OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, Aralık 2017'de küresel petrol arzı Kasım 2017'ye göre günlük 400 bin varil artarak 97 milyon 490 bin varil oldu.

Aralıkta OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi ise günlük 340 bin varil artışla 58 milyon 620 bin varile yükseldi.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 42 bin varil artarak 32 milyon 420 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in aralıkta üretimini kısmasıyla küresel petrol üretimi içindeki payı da yüzde 33,3'e geriledi.

Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya, Angola ve Cezayir'de artarken, Venezuela, Katar ve Suudi Arabistan'da düşüşler yaşandı.

Aralıkta günlük üretim bir önceki aya göre Nijerya'da 75 bin 700 varil, Angola'da 44 bin 800 varil, Cezayir'de ise 30 bin 300 varil yükseldi.

Ekonomik ve siyasi alanda zor bir dönemden geçen Venezuela'da ise günlük üretim yaklaşık 82 bin 200 varil azalarak 1 milyon 745 bin varile düştü. Günlük üretim Katar'da 12 bin 100 varil, Suudi Arabistan'da ise 10 bin 900 varil azaldı.

OPEC'in ham petrol talebi artacak

OPEC'in tahminine göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla göre 1 milyon 530 bin varil yükselişle günlük 98 milyon 510 bin varile ulaşacak.

OPEC'in 2018'deki ham petrol talebi ise geçen yıla göre yaklaşık 200 bin varil artarak 33 milyon 100 bin varile çıkacak.

OPEC dışındaki ülkelerin petrol arzı ise 2018'de geçen yıla göre günlük 1 milyon 150 bin varil artışla 58 milyon 940 bin varili bulacak.

Bu arada, dünya genelinde aralıkta işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 171 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 550'si OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

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Kaynak: AA