Pakistan’da hastane yangını: 15 bebek yaşamını yitirdi
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek yaşamını yitirdi. Yangının klima kompresörünün patlamasının ardından çıktığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti.
Geo News kanalının haberine göre, başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde (PIMS) bulunan yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yerel saatle 06.45'te yangın çıktı.
Yetkililer, yangın anında ünitede bulunan bebeklerden 1'inin kurtarıldığını, 15'inin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kurtarma ekipleri, yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kurulduğu belirtildi.