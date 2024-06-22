Paris'teki festivalde bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

Paris'teki müzik festivalinde taşkınlık çıkaran iki asker, biri ağır olmak üzere beş kişi yaralanmasına sebep olan kavga başlattı.

AFP'de yer alan habere göre, iki asker, bir kadına yaklaştı ve kadının iki arkadaşının da dahil olduğu tartışma başladı. Alevlenen tartışma kavgaya dönüşünce bıçaklar çekildi.

Askerlerden birinin bıçak çektiği olay yerine ulaşan Fransız polisi, kavga eden 6 kişiyi ayırdıklarını açıkladı.

Polis, olayın ardından ikisi asker olmak üzere dört kişiyi gözaltına aldı.