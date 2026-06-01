Powell'dan Fed'in itibarı tehlikede uyarısı

Federal Reserve Başkanlığı görevini tamamlayan Jerome Powell, merkez bankasının bir “stres testinden” geçtiğini ve güvenilirliğinin riske girdiğini söyledi. Powell, John F. Kennedy “Profiles in Courage” ödülünü kabul ettiği konuşmada, Kongre’nin para politikası kararlarını politik baskılardan yalıtmakta akıllıca davrandığını belirtti. Eski başkan, bu korumaların kamu yararına hizmet ettiğini ve her iki partiden yönetimlerin bunlara saygı gösterdiğini vurguladı.

Powell güvenilirlik uyarısı, Boston’daki John F. Kennedy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi’nde pazar akşamı yapılan konuşmanın hazırlanmış metninde yer aldı. Powell’ın sözleri, Trump yönetiminin Fed’in bağımsızlığını zayıflatma girişimlerinden doğrudan bahsetmese de, mesajın anlamı açıktı. Bu girişimler arasında Fed’in bütçe aşan bina yenilemesine ilişkin cezai soruşturma ve vali Lisa Cook’u görevden alma teşebbüsü bulunuyor.

Powell güvenilirlik uyarısı ile siyasi baskıyı hedef aldı

Powell, herhangi bir yönetimin politika farklılıkları nedeniyle Fed yetkililerini görevden almanın bir yolunu bulması halinde, gelecekteki yönetimlerin de aynısını yapacağını söyledi. Eski başkan, bu durumda halkın merkez bankasının kararlarını sadece tüm Amerikalıların çıkarına göre alacağına olan güvenini kaybedeceğini belirtti.

Powell, bu güvenilirliğin Fed’in Amerikan aileleri ve işletmeleri için güçlü ve istikrarlı bir ekonomiyi desteklemesine imkan tanıdığını vurguladı. Eski başkan, merkez bankasının itibarının onlarca yıl boyunca inşa edildiğini ve korunması gereken paha biçilmez bir varlık olduğunu söyledi. Powell güvenilirlik uyarısı, bu varlığın gelecek nesiller için de korunması gerektiğine dikkat çekti.

Powell görevde kalıyor, Fed’de 75 yıl sonra bir ilk

Powell’ın Fed Başkanlığı görevi 15 Mayıs’ta sona erdi. Eski başkan, başkanın Fed bağımsızlığına yönelik tehditlerinin çözüme kavuşmasını beklemek üzere yedi Fed yöneticisinden biri olarak süresiz biçimde görevine devam ediyor. Bu durum, Trump yönetimine güçlü kuruldaki bir boşluğu doldurma imkanını fiilen engelliyor. Powell, eski başkan olarak Fed kurulunda hizmet veren bir isim olarak düşük profil tutacağını söyledi. Bu manzara 75 yıl içinde görülmemiş bir durum.

Powell, Fed personelini kurumun güvenilirliğini koruma çabaları konusunda özellikle takdir etti. Eski başkan, bu çalışanları “tüm Amerikalılara hizmet eden gerçekten olağanüstü bir grup adanmış kamu görevlisi” olarak tanımladı. Powell, Fed’deki herkesin insan olduğunu ve kusurlarının bulunduğunu kabul ederken, hataları kabul edip rotayı değiştirdiklerini söyledi.

Kevin Warsh Fed’de köklü değişim peşinde

22 Mayıs’ta Fed Başkanlığı görevine yemin eden Kevin Warsh, son yıllarda merkez bankasının yönetimini sert bir dille eleştiriyor. Warsh, derin bir yapısal revizyon arayışında olduğunu daha önceki açıklamalarında belirtmişti. Powell güvenilirlik uyarısı, bu eleştirilerin hemen ardından geldi.

Powell, konuşmasında parti farklılıklarının normal olduğunu ancak herkesin ülkeyi yöneten yüksek ilkelere bağlı kalması gerektiğini söyledi. Eski başkan, “Partizan siyasi farklılıklar, gelişen bir demokraside normaldir, hatta esastır” dedi. Powell güvenilirlik uyarısı, hukukun üstünlüğüne saygının bu ilkelerin başında geldiğini vurguladı.

Powell'ın konuşması demokrasi vurgusuyla sonlandı

Powell, kurumları iyileştirmek için çaba gösterirken bile bu kurumların iyi taraflarını korumanın şart olduğunu belirtti. Eski başkan, siyasi farklılıklar olacağını ancak herkesin bu ülkeyi sevdiğini ve Amerikalılar için en iyisini istediğini söyledi. Powell güvenilirlik uyarısı, “Demokrasimizi korumak ve güçlendirmek için yapılan çalışma gürültülü, sinir bozucu ve zaman zaman tartışmalı olabilir” ifadeleriyle tamamlandı.

Powell, kararlarını alırken herhangi bir siyasi partinin veya politikacının çıkarlarını dikkate almadıklarını özellikle vurguladı. Halkın beklentisinin, Fed’in kararlarını sadece en iyi ekonomik analize dayanarak alması olduğunu söyleyen Powell güvenilirlik uyarısı, merkez bankasının bağımsızlığının geleceği açısından kritik bir uyarı niteliği taşıyor.