Puigdemont, "sürgün hükümeti" istiyor

07 Şubat 2018

İspanya Anayasa Mahkemesi'nin, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un eski görevine dönebilmek için yemin töreni oturumuna şahsen katılması gerektiğine hükmetmesinin ardından, Katalan lider Katalonya'yı Brüksel'den yönetmek için "sürgün hükümeti" kurmak istediğini açıkladı.

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Puigdemont, Barcelona'daki hükümete ek olarak kaçtığı Brüksel'de bir "sürgün hükümeti" kurmak istediğini, Katalonya'daki hükümete de kendi partisinden bir yardımcı atayacağını belirtti.

"Cumhuriyet Konseyi" olarak adlandırılacak "sürgün hükümetinin" kuruluş tarihinin 18 Şubat olabileceğine işaret eden Puigdemont, yemin törenini de Brüksel'de gerçekleştireceğini söyledi.

Hakkında tek taraflı bağımsızlık girişimindeki rolü nedeniyle "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamaları nedeniyle tutuklanma kararı bulunan Puigdemont'un, İspanya'ya ayak bastığı anda tutuklanması bekleniyor.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi 1 Ekim 2017’de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmişti. Referandumdan çıkan sonuca göre Katalonya yerel parlamentosunda 27 Ekim 2017’de yapılan gizli oylamada, Katalonya Özerk Yönetimi tarafından tek taraflı bağımsızlık kararı alınmıştı.

İspanya hükümeti, senatonun da onayıyla, anayasanın 155. maddesini yürürlüğe koyarak yerel yönetim ve parlamentoyu feshetmişti.

"Devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmıştı. Eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont ile dört eski bakan ise Belçika’ya kaçmıştı.

Eski Katalonya lideri Puigdemont: Bizimkiler beni feda etti

Kaynak: AA