Putin: Kuzey Akım 2 için mücadele edeceğiz

18 Mayıs 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım 2'ye yalnızca ekonomik bir proje olarak baktıklarını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump iyi bir iş adamı ve Avrupa pazarına Amerikan gazının tedarikini teşvik ediyor. Ancak projenin hayata geçmesi için mücadele edeceğiz" dedi.

Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Kuzey Akım 2 projesini yalnızca ekonomik bir proje olarak gördüğüne işaret eden Putin, "Projenin uygulanması, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatının sonlandırılacağı anlamına gelmiyor. Ekonomik anlamda şartların uygun olması halinde buradan da sevkiyat devam edecek" diye konuştu.

"Trump iyi bir iş adamı, onu anlıyorum"

"ABD'nin, Kuzey Akım 2'nin iptal edilmesi için Almanya'ya yönelik baskı uyguladığı" iddialarını değerlendiren Rus lider, "ABD Başkanı Donald Trump iyi bir iş adamı ve Avrupa pazarına Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazının (LNG) tedarikini teşvik ediyor. Kendisini anlıyorum. Ancak biz de Kuzey Akım 2’nin Rusya için faydalı olduğunu düşünüyoruz ve hayata geçmesi için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Avrupa piyasasında ABD gazının, Rus gazından yüzde 25-30 daha pahalı olduğunu savunarak, "ABD'nin Kuzey Akım 2'ye bakış açısını biliyoruz. Bu bakış açısı, Barrack Obama yönetiminden günümüz ABD yönetimine miras kalabilmeyi başarabilen ender bakış açılarından birisi" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel de Kuzey Akım 2'yi ticari bir proje olarak gördüklerini vurgulayarak, "Ancak projenin farklı unsurları da mevcut. Özellikle proje inşa edildikten sonra Ukrayna'nın transit rolünün devam etmesi bizim için stratejik önem arz ediyor. Bu konuda destek vermeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

The Wall Street Journal tarafından dün yayınlanan haberde, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesine verdiği destekten vazgeçmesi için Trump'ın Merkel'e baskı yaptığı öne sürülmüştü. Haberde, Trump'ın bu talebine karşılık olarak, ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatına getirilen yeni gümrük vergilerine ilişkin Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamayı teklif ettiği iddia edilmişti.

Maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor. Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler de yer alıyor.

Atlantik'in iki yakası arasında Kuzey Akım 2 krizi

Kaynak: AA