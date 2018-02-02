Putin: Seçilemezsem traktör şoförü olurum

02 Şubat 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir traktör fabrikasına gerçekleştirdiği ziyarette, devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesi halinde traktör şoförü olabileceğini söyledi.

Russia Today gazetesinin haberine göre, 18 Mart'taki seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılan Putin, Rostselmash fabrikasına ziyaretinde, “Eğer işler yolunda gitmezse ve ihtiyaç olursa 18 Mart’tan sonra traktör şoförü olarak gelip çalışırım” diye espri yaptı.

Rostselmash CEO'su Konstantin Babkin ise, Putin'e "Elbette, hiç sorun" değil yanıtını verdi.

Putin, 18 Mart'taki seçimlere bağımsız olarak katılacağını duyurmuş ve partilerin desteğini beklediğini açıklamıştı. Seçimlerde Putin’in yanı sıra Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Vladimir Jirinovski, TV sunucusu Yekaterina Gordon ve iş adamı Sergey Polonski ve gazeteci Kseniya Sobçak yarışacak.

Kremlin: Kimse Putin'le yarışamaz