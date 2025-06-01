Putin, Ukrayna'nın "Örümcek Ağı Harekatı" saldırısı sonrası güvenlik konseyi'ni topladı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) kaynaklarına göre, “Örümcek Ağı Harekatı” adı verilen ve yaklaşık bir buçuk yıl süren hazırlıkların ardından gerçekleştirilen saldırı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin doğrudan denetiminde gerçekleştirildi. Saldırıda, FPV tipi insansız hava araçlarının Rusya topraklarına sızdığı, ardından kamyonlara yerleştirilen mobil ahşap kabinlerin çatılarının uzaktan açılmasıyla İHA’ların Rusya’daki stratejik hava üslerine saldırı düzenlediği ifade edildi.

Ukrayna, saldırılar sonucunda Rus Hava Kuvvetleri’ne ait 40’tan fazla uçağın vurulduğunu ve 2 milyar dolarlık bir zararın meydana geldiğini öne sürerken, vurulan hava araçları arasında TU-95 ("Bear"), TU-22M3 ve A-50'nin bulunduğu kaydedildi. Görüntülerde, saldırıya katılan dronlardan birinin, kamyon üzerindeki kabinden havalanarak görevini icra ettiği de görüldü.

Bu gelişmelerin ardından Putin, Güvenlik Konseyini toplayarak, Ukrayna’nın artan saldırılarına karşı nasıl bir strateji izleyeceğini görüşmek üzere konsey üyeleriyle bir araya geldi.