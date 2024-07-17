Putin'den 'dijital Ruble' çağrısı

Rusya lideri Putin, dijital rublenin yaygın olarak benimsenmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, Putin, ülkesinin para birimi Ruble'nin dijital versiyonunun geniş bir şekilde uygulanmasına geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik konularla ilgili bir toplantıda konuşan Putin, konuya ilişkin şöyle dedi:

"Şimdi bir sonraki adımı atmamız, yani ekonomide, ekonomik faaliyetlerde ve finansta dijital rublenin daha geniş, tam ölçekli bir uygulamasına geçmemiz gerekiyor. Bugün bu konuyu ayrıntılı olarak konuşacağımızı umuyorum"