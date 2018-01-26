PYD, Afrin'de Suriye hükümetinden yardım istedi

26 Ocak 2018

PYD'nin kontrolündeki Afrin Özyönetim Ofisi'nden yapılan açıklamada, Suriye devletine Afrin'e yönelik egemenlik yükümlülüklerini yerine getirme ve Afrin sınırının korunması için bölgeye asker yerleştirme çağrısı yapıldı.

Reuters'în haberine göre, PYD-YPG Suriye hükümetine çağrı yaparak "Bölgeyi koruyun ve Türkiye sınırına asker konuşlandırın" talebinde bulundu. Reuters, Suriye'de Kürtlerin kendi yönetimlerini kurma çabalarının, merkezi devletten özerklik talebi fikrini reddeden Şam'ın tepkisini çektiğine de değindi.

Şam rejimine yakınlığıyla bilinen Al Masdar sitesinin haberinde ise, açıklamada PYD'nin son altı yıldır Afrin'i koruduğunu ve Suriye ordusu devreye girdiğinde de korumayı sürdüreceğini belirttiğine dikkat çekildi.

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Kaynak: Reuters