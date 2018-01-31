Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndan 10,6 milyon satış

31 Ocak 2018

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın toplam satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 10 milyon 608 bin 366'ya yükseldi.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, SUV, hafif ticari araç ve elektrikli araçlara ilgideki artış, Mitsubishi Motors'un ittifaktaki ilk tam yılı olan 2017'de, satışlarda gerçekleşen yüzde 6,5'lik artışı destekleyen faktörler oldu.

İttifak üyeleri, geçen yıl 10 marka altında (Renault, Nissan, Mitsubishi Motors, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia ve Datsun) yaklaşık 200 ülkede satış gerçekleştirdi.

Renault Grubu'nun satışları geçen yıl yüzde 8,5 artarak 3 milyon 761 bin 634 adede ulaştı. 2017, Renault'nun yanı sıra, Dacia için de rekor bir yıl oldu. Renault, geliştirdiği uluslararası faaliyetleri ve yenilenen ürün gamı ile, Drive the Future planıyla da bağlantılı olarak 2018 yılında da büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.

Nissan, 2017'de dünya çapında 5 milyon 816 bin 278 satış adedine ulaşarak satışlarını yüzde 4,6 artırdı ve altı yıllık stratejik planı "Nissan M.O.V.E. to 2022"nin detaylarını duyurdu. Nissan'ın satışları, ABD'de yüzde 1,9, Çin'de ise yüzde 12,2 arttı. Infiniti, geçen yıl 2017de gerçekleştirdiği 246 bin 492 satış adedi ile satışlarını önceki yıla göre yüzde 7 artırmış oldu.

Mitsubishi Motors, 2017'de gerçekleştirdiği 1 milyon 30 bin 454 satış adedi ile 2016'ya göre satışlarında yüzde 10'luk bir artış kaydetti. Mitsubishi Motors şirketinin Drive For Growth planı için, bir önceki yıla göre satışların yüzde 56 arttığı kilit pazar olan Çin, satış hacminin artmasında en önemli faktör oldu. 129 bin 160 adet satış rakamı ile Çin, yerli üretim olan Outlander modeline olan büyük ilgi sayesinde Mitsubishi Motors’un en büyük pazarı haline geldi.

Elektrikli araç pazarında lider

Açıklamaya göre, Nissan LEAF modelinin lansmanının gerçekleştiği 2010'dan bu yana Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, dünya çapında farklı markalar altında 540 bin 623 adet elektrikli aracın satışını gerçekleştirdi. Toplam satışlar göz önünde bulundurulduğunda, ittifakın elektrikli binek + hafif ticari araç pazarında dünya liderliği sürüyor.

Herkesin ulaşabileceği ilk elektrikli otomobil olan Nissan LEAF, Aralık 2010'daki lansmanından bu yana gerçekleşen 300 binin üzerindeki satış adedi sayesinde dünyanın en çok satılan elektrikli otomobili olmaya devam ediyor.

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Kaynak: AA