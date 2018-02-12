Reuters: Esad, Kürtlere dolaylı olarak yardım ediyor

12 Şubat 2018

Reuters haber ajansı, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Afrin'de Kürtlere dolaylı olarak yardım ettiğini yazdı.

Haberde Suriye'de hükümet yanlısı güçler ile Kürt güçlerin ülkenin diğer bölgelerinde birbirleriyle savaştığı, ayrıca Şam'ın Kürtlerin özerklik taleplerine karşı çıktığı hatırlatıldı. "Fakat ikisinin de Afrin'deki düşmanları ortak ve Türkiye'nin operasyonunun engellenmesinde çıkarları var" denilen haberde, şu ifadeler yer aldı:

"Afrin'deki Kürt YPG milis güçlerini güney sınırında tehdit olarak gören Türkiye, geçen ay Zeytin Dalı Operasyonu'nu karadan ve havadan sınır harekatı ile başlatmıştı. Kürtler Şam hükümetinden, sınırı savunmak için asker göndermesini istedi.

İki tarafın temsilcilerinin Reuters'a verdiği bilgide, hükümetin asker gönderdiğine dair herhangi bir işaret yok ancak Şam, Kürt savaşçıların, sivillerin ve politikacıların, kendi hakim olduğu bölgeden geçerek Afrin'e ulaşmasına izin vererek dolaylı yardımcı oluyor. Yani Esad, hiçbir şey yapmadan durumdan yarar sağlayabilecek."

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Kaynak: Reuters