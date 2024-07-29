Rus gazetecilerin Olimpiyat akreditasyonları iptal edildi

Rus kamu haber ajansı TASS, Paris Olimpiyatları'nı organize eden komitenin dört gazetecisinin akreditasyonunu iptal ettiğini söyledi.

TASS, gazetecilerin akreditasyonunun iptalinin "beklenmedik" olduğunu; bahsi geçen 4 gazetecinin de Paris'e gittiğini ve akreditasyon kartını aldığını, açılış töreni dahil birkaç organizasyonu takip ettiğini söyledi.

Ajanstan yapılan açıklamada, "Paris 2024 Organizasyon Komitesi kararın Fransız yetkililer tarafından alındığını söyledi ancak bir gerekçe sunmadı" denildi.

Fransız haber ajansı AFP'nin temasa geçtiği Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Fransa Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmadı.

Oyunlar başlamadan öne bazı Rus gazetecilerin akreditasyon talebi reddedilmiş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Gazetecilerin hakkını korumak ve ifade özgürlüğü sağlamak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çetesi için boş sözler" dedi.

2024 Olimpiyatları'nda sadece 15 Rus atlet mücadele ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bu atletler kendi ülkelerinin bayrağıyla yarışamıyor.

Olimpiyat oyunlarının açılış töreninden birkaç gün önce bir Rus vatandaşı, "oyunlarda huzursuzluk yaratmaya çalıştığı" şüphesiyle gözaltına alınmıştı.