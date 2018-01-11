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Rusya, döviz alımını rekor seviyeye çıkaracak

Rusya'da döviz alımları, günlük 15,1 milyar rubleyle rekor seviyeye çıkartılacak.

Rusya, döviz alımını rekor seviyeye çıkaracak
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Rusya Maliye Bakanlığı'nın, döviz alımlarını günlük 15,1 milyar rubleyle rekor seviyeye çıkartacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, petrol fiyatlarında son 3 yılın en yüksek seviyelerine gelinmesiyle 15 Ocak ila 15 Şubat tarihleri arasında döviz alımının günlük 15,1 milyar rubleye yükseltileceği belirtildi.

Söz konusu tarihlerde yapılacak döviz alımına toplam 257,1 milyar ruble ayrılacağının (yaklaşık 4,5 milyar dolar) kaydedildiği açıklamada, bu seviyedeki döviz alımının Rusya için rekor düzeyde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, bir önceki rekor alım seviyesine günlük 12,7 milyar rubleyle Aralık 2017’de ulaşıldığı belirtildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların Rus rublesine etkisini azaltmak amacıyla petrol ve doğal gaz ihracatından edinilen ek gelirler aracılığıyla geçen yılın şubat ayında döviz alımlarına başlamıştı.

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Kaynak: AA

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