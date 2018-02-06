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Rusya, düşürülen uçağı için Türkiye'den yardım istedi

Rusya, İdlib'de düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının enkazına ulaşılabilmek için Türkiye'den yardım istedi.

Rusya, düşürülen uçağı için Türkiye'den yardım istedi
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Suriye'de düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının enkazına ulaşılabilmek için Türkiye'den yardım istediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat’ta İdlib'de düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının enkazında yapılacak tetkiklerin, saldırıyı yapanların bulunması için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Enkaza ulaşmak için Türkiye’den de yardım istendiğine işaret edilen açıklamada, "Uçağın düşürülmesinde kullanılan füze tipini, üretildiği yeri ve Suriye'ye teslimat yollarını tespit edilmek için enkazın detaylı şekilde incelenmesi gerekiyor" ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Son bir haftadır Suriye'deki Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırılarında hastaneler, camiler, yerleşim yerleri ve mülteci kampları hedef alınırken, söz konusu saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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