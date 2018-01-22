Rusya, İdlib'de operasyon başlattı
Rusya, İdlib'de Fetih el Şam örgütüne karşı kapsamlı bir operasyon başlattığını açıkladı.
Rusya, Suriye ordusu ile birlikte İdlib'de Fetih el Şam örgütüne karşı operasyon başlattığını açıkladı.
Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Suriye ordusu birlikleri ve milis güçleri, İdlib'in doğusunda çembere alınan Fetih el Şam ( eski adıyla El Nusra) birliklerini ortadan kaldırmaya yönelik operasyona başladı. Militanların ellerinde tanklar, piyade muharebe araçları, topçu sistemleri ve havan topları var" denildi.
Açıklamada, Suriye ordusunun Ebu Duhur askeri havaalanının yaklaşık 6 kilometre kadar kuzeyine ilerlediği ve 24 yerleşim birimini geri aldığı kaydedildi.
Suriye ordusu, önceki gün 2015'te El Nusra tarafından ele geçirilen Ebu Duhur askeri hava üssünün kontrolünü geri almıştı.
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