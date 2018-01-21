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Suriye ordusu, İdlib'de stratejik üssü ele geçirdi

Suriye ordusu, İdlib kentinde stratejik öneme sahip Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’nü ele geçirdi.

Suriye ordusu, İdlib'de stratejik üssü ele geçirdi
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Suriye ordusunun, İdlib kentinde stratejik öneme sahip Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’nü ele geçirdiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonunun haberine göre, Suriye ordusunun İdlib'de bir ay önce başlattığı operasyonda 150 kasaba ve köy de, El Kaide bağlantılı Tahrir el Şam’ın elinden alındı.

Lübnan merkezli basın, Suriye rejim güçlerinin İdlib’deki operasyonun ilk hedefini gerçekleştirdiğini aktardı.

Cihatçı gruplar, Ebu Zuhur Üssü’nü 2015 yılında ele geçirmişti. Ebu el-Zuhur Üssü, İdlib vilayetinden geçen Şam-Halep arasındaki yolun güvenliğini sağlamak açısından stratejik öneme sahip.

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Kaynak: Reuters

İdlib Suriye

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