Rusya: Kimyasal saldırı iddiasının arkasında İngiltere var

13 Nisan 2018

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırı iddiasını desteklemek için hazırlanan görüntülerin ilçedeki bir hastanede kayda alındığını ve provokasyon amaçlı olduğunu öne sürdü.

Konaşenkov, "kimyasal saldırı provokasyonun arkasında İngiltere olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduklarını" belirterek, "Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin söz konusu provokasyonun organizasyonunda doğrudan dahli olduğunu gösteren kanıtlara sahip" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan Suriye oturumunda konuşan Rusya Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise, "ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek" dedi.

Nebenzya, Suriye'de askeri bir senaryo sahnelediğini, ama bunun küresel güvenlik için vahim sonuçları olabileceğini çünkü Rus askeri güçlerinin Suriye'de bulunduğunu söyledi.

"Suriye'de Libya tarzı maceraya girilmemeli"