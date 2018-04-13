"Suriye'de Libya tarzı maceraya girilmemeli"

13 Nisan 2018

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Libya tarzı bir maceraya girilmemesi gerektiğini belirterek, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik müdahalesinin büyük bir göç dalgasına neden olabileceğini söyledi.

Lavrov yaptığı açıklamada "Libya tarzı maceraya girilmemeli. En ufak bir yanlış hesap bile yeni bir göç dalgasına sebep olabilir" dedi.

Rus bakan, Duma'daki kimyasal saldırı iddialarının bir mizansen olduğunu ve arkasında Rusofobik bir ülkenin istihbaratı bulunduğunu da savundu.

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