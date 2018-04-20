Rusya: Suriye toprak bütünlüğünü koruyamayabilir

20 Nisan 2018

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunun ne şekilde çözüleceğinin henüz belli olmadığını vurguladı.

Ryabkov, Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve hükümetinin kendi halkları tarafından seçildiği konusunda benimle aynı fikirde olacağınızı düşünüyorum. Onların terörle mücadele öyküsü çok trajik ve biz bu durumun nasıl çözüleceğini, Suriye'nin bütün bir ülke olarak korunmasının mümkün olup olmayacağını hala bilmiyoruz" diye konuştu.

"Esad'ın Suriye'yi birleştirebilecek kişi olduğunu hiç söylemedik"