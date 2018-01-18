Rusya: Suriye Ulusal Kongresi için Türkiye'den onay bekliyoruz

18 Ocak 2018

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ay sonuda Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin davetli listesinin hazırlandığını ve Türkiye'nin onayını beklediklerini söyledi.

Sputnik'in haberine gçre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bogdanov, "Yarın ve bir sonraki gün Türk ve İranlı partnerlerimizle davetli listesine son halini vermeyi ve Suriyeli katılımcılara davetiyeleri hemen dağıtmaya başlamayı umuyoruz" dedi.

Bu arada Bogdanov, kongrenin tarihinin değiştirilmediğini ve daha önce açıklandığı gibi 29-30 Ocak'ta yapılacağını kaydetti.

Öte yandan Bogdanov, 20 Ocak'ta Rus, Türk ve İranlı temsilcilerin katılımıyla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne hazırlık toplantısının yapılacağını söyledi.

"Suriye Ulusal Kongresi'ne PYD/YPG davet edilmeyecek"