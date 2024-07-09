Rusya'dan 'çocuk hastanesi' iddiası: 'Ukrayna füzesavarıyla vuruldu'

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Rusya tarafından düzenlenen ve çok sayıda yerleşim yerinin hedef alındığı saldırıda, Kiev'deki Ohmadit çocuk hastanesi vuruldu.

Ukraynalı yetkililerin "çocuk hastanesi Rus füzesiyle vuruldu" açıklamasına ilişkin Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov açıklamada bulundu.

Ria Novosti'de yer alan habere göre Peskov, çocuk hastanesinin Rusya tarafından vurulduğu açıklamalarını reddederek çocuk hastanesinin "Ukrayna füzesavarıyla" vurulduğunu iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarının rehber alınmasını isteyen Peskov, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın bir füzenin düşmesinden bahsettiğimizi belirten açıklamasını dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Ve hala ısrar ediyoruz. Sivil hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirmiyoruz" dedi.

Peskov, saldırıların sadece Kiev rejiminin askeri kabiliyetleriyle şu ya da bu şekilde ilgili olan kritik altyapı ve askeri hedeflere yapıldığını vurguladı.

"Kiev'in ilk provakasyonu değil"

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Ukrayna'daki sivil tesislerin kasıtlı olarak vurulduğuna ilişkin açıklamaların gerçekle örtüşmediğini belirtti.

Bakanlık, çocuk hastanesinin vurulmasının arkasında Ukrayna'ya ait bir hava savunma füzesavarının neden olduğuna ve Kiev'in bu tür provokasyonlara ilk kez girişmediğine dikkat çekti.

Bakanlık, komşu ülkenin başkentinden yayınlanan çok sayıda fotoğraf ve video görüntüsünün, bir uçaksavar füze sisteminden fırlatılan bir Ukrayna füzesinin şehir içinde düşmesi sonucu meydana gelen yıkımı kesin olarak doğruladığını vurguladı.