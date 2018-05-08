e-DÜNYA
17 °C

Rusya'dan İran'la ilgili ilk değerlendirme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını "derin hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

Rusya'dan İran'la ilgili ilk değerlendirme
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararı ile ilgili açıklama yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını "derin hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

Trump'tan 'İran'la nükleer anlaşma'dan çekilme kararıTrump'tan 'İran'la nükleer anlaşma'dan çekilme kararı

AB'den Trump'ın İran kararıyla ilgili ilk açıklamaAB'den Trump'ın İran kararıyla ilgili ilk açıklama

Ruhani: Bu anlaşma 5+1 hükmünü kaybetmiştirRuhani: Bu anlaşma 5+1 hükmünü kaybetmiştir

ABD Hazine Bakanlığından İran'a yaptırım açıklamasıABD Hazine Bakanlığından İran'a yaptırım açıklaması

NATO: İran için kapsamlı siyasi çözüm gerekliNATO: İran için kapsamlı siyasi çözüm gerekli

"İsrail Trump'ın cesur kararını tamamen desteklemektedir""İsrail Trump'ın cesur kararını tamamen desteklemektedir"

Kaynak: AA

Son dakika nükleer anlaşma abd iran rusya

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.