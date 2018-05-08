Rusya'dan İran'la ilgili ilk değerlendirme
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını "derin hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.
Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararı ile ilgili açıklama yapıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını "derin hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.
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Kaynak: AA