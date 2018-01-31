Rusya'dan Suriye Ulusal Kongresi açıklaması

31 Ocak 2018

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve İran’la birlikte, Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’ye yönelik anayasa çalışmalarına mümkün olan her türlü yardımı yapmayı planladıklarını belirterek, “Artık BM’den Soçi’de varılan kararlar doğrultusunda sonuca ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

Lavrov, Soçi’de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi’nin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye konusunda Batılı ülkelerle herhangi bir formatta ve seviyede istişarelere açık olduklarını söyledi.

Kongre kapsamında Türkiye ve İran’dan yetkililerle bir araya geldiklerini anlatan Lavrov, “Ortaklarımızla, bugün düzenlenen kongrenin sonuçlarını teşvik edeceğimizi ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura’nın, Suriye’de herkesi kucaklayan anlaşmalara ulaşmasında her türlü yardımı yapacağımızı teyit ettik” diye konuştu.

Bugün Rusya'nın Soçi kentinde yaklaşık 9 saat süren ve muhaliflerin katılmadığı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde anayasa komitesi kurulması kararlaştırılmıştı.

50 kişilik anayasa komitesi kurulacak

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura da, Suriye görüşmelerinde 50 kişiden oluşan bir anayasa komitesi kurulmasına karar verildiği söyledi.

''Verimli'' olarak değerlendirdiği Soçi görüşmelerinden ''somut'' sonuçlar aldıklarını belirten de Mistura, görüşmelerde 50 kişiden oluşan bir anayasa komitesi kurulması kararı alındığını ifade etti.

Garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın BM'ye 50 kişiden oluşan üç ayrı liste sunacağını anlatan de Mistura, taraflarla istişare ettikten sonra 150 kişi arasından 50 kişilik bir komisyon oluşturacağını ve teoriden uygulamaya geçileceğini söyledi.

Kurulacak anayasa komitesini ''özel bir proje'' olarak nitelendiren de Mistura, daha önce Suriye rejimi ve muhaliflerin bir araya gelerek anayasa konusunu görüşmediklerini ve bu nedenle oluşturulacak komitenin önemli olduğunu söyledi.

Cenevre'de yürütülen görüşmelerin de anayasa komitesinin kurulmasıyla askıya alınmayacağını ve en kısa sürede barış görüşmelerin bir sonraki turunu başlatmayı planladığını söyleyen De Mistura, Afrin operasyonun Soçi'deki görüşmeleri hiçbir şekilde etkilemediğini sözlerine ekledi.

Soçi'de 'anayasa komitesi' kararı

Kaynak: AA