Rusya'dan Suriye'deki pilotlara yüksekten uçma emri

05 Şubat 2018

Rusya'nın SU-25 tipi bir savaş uçağının Cumartesi günü Suriye üzerinde, omuzdan ateşlenen bir füzeyle vurularak düşürülmesinden sonra pilotlarına, bu tür silahların menzilinden çıkacak kadar yüksekten uçma emri verdiği bildirildi.

İzvestiya gazetesinin bugünkü haberinde, SU-25 uçaklarının bundan böyle güvenlikleri için 5.000 metrenin üzerindeki irtifalarda uçmaları için emir verildiği belirtildi.

Rus hükümeti sözcüsü Dmitry Peskov da, gazetecilerle bugün yaptığı tele-konferansta, isyancıların uçağı vurduğu silahın kimler tarafından sağlandığının henüz bilinmediğini ancak bu tür füzelerin "teröristlerin" eline geçmesinin son derece kaygı verici olduğunu söyledi.

Rus uçağı, Suriye'nin kuzeyinde ağır bombardıman altına olan İdlib vilayeti üzerinde uçarken vurulmuştu. Bölgede Rusya ve İran'ın desteklediği Suriye askerleri ile, Esad rejimine karşı mücadele eden güçler arasında çarpışmalar sürüyor.

Rus medyası, vurulan uçaktan atladıktan sonra yerde Suriyeli isyancılar ile girdiği silahlı çatışmada öldürülen pilotun Binbaşı Roman Filipov olduğunu ve "kahraman" pilota şeref madalyası verileceğini duyurdu.

Suriyeli muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü

Kaynak: Reuters