Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, ABD ve AB için "cehenneme giden yolu açtı" ifadesinde bulundu ve yaptırımların sadece ABD'li ihracatçı şirketlere fayda sağladığını söyledi.

Telegram kanalında açıklama yapan Medvedev, "Tek kazananlar ABD'nin ihracatçı şirketleri oldu. ABD'nin emriyle AB tarafından kabul edilen sözde yaptırımlar, ABD ve AB için cehennemin kapılarını açtığını defalarca kanıtladı" dedi.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, AB, ekonomik ve kişisel kısıtlamaları da içeren 14. yaptırım paketi, 116 kişi ve kuruluşa (69 kişi ve 47 kuruluş) uygulandı. Yaptırımlar kapsamına, SWIFT'in Rusya tarafından geliştirilen bir başka versiyonu olan SPFS'de dahil edildi.

Moskova yönetimi, Batı'nın Rusya karşıtı yaptırımların başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu kaydetti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu söyledi.