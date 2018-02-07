Rusya'nın enerji gelirleri 2017'de arttı

07 Şubat 2018

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,6, doğalgaz gelirleri de yüzde 22,1 arttı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin petrol ihracatı gelirleri geçen yıl 2016'ya göre yüzde 26,6 artarak 93,3 milyar dolara çıktı. Bu dönemde doğalgaz ihracatı gelirleri ise yüzde 22,1'lik artışla 38,1 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Rusya'nın petrol ihracat hacmi yüzde 0,8’lik düşüşle 252,6 milyon tona gerilerken, doğalgaz ihracat hacmi ise yüzde 5,7 artarak 210,2 milyar metreküpe çıktı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile varılan üretim kısıntısı anlaşması gereği Rusya günlük petrol üretimini 300 bin varil azaltacağını taahhüt etmiş ve ocak ayı itibarıyla da günlük üretimini 302 bin varil düşürmüştü.

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Kaynak: AA