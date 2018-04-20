Sarkisyan karşıtı gösterilerde 120 kişi gözaltına alındı

20 Nisan 2018

Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan seçilmesine karşı cuma gününden bu yana düzenlenen gösteriler devam ederken, dünden bu yana en az 120 protestocu gözaltına alındı.

Rus TASS haber ajansına göre, başkent Erivan'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protestoculardan 16'sı gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, Gyulbenkyan Caddesi'nde göstericilerin trafikte aksamalara neden olduğunu belirtti.

Erivan'da dünden bu yana en az 120 göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, göstericilere hükümet binalarını kuşatmayı sürdürme çağrısında bulunmuştu.

Pazartesi polisle göstericiler arasındaki çatışmada 6'sı emniyet görevlisi 46 kişi yaralanmıştı.

Sarkisyan'ın önceden başbakanlık için uğraşmayacağını açıkladığını ifade eden Paşinyan ve diğer muhalifler, Sarkisyan'ı sözünü tutmamakla suçluyor.

Ermenistan'da 2008'den bu yana cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti.

Yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına ise geçen ay Armen Sarkisyan seçilmiş ve geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Ermenistan'da 2015 yılında Sarkisyan'ın desteğiyle kabul edilen anayasal referanduma göre yürütme yetkisi devlet başkanından başbakana devredilmişti. Muhalifler, bütün yetkilerin başbakanda toplanmasına karşı çıkıyor.

Ermenistan'da Sarkisyan'a karşı gösteriler yayılıyor

Kaynak: AA