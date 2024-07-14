Simpsonlar Trump'a yönelik suikast girişimini de bildi mi?

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den adaylığına kesin gözüyle bakılan Donald Trump, Pensilvanya eyaletinde düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Kulağından yaralanan Trump, suikast girişiminden saniyelerle kurtuldu. FBI saldırganın kimliğini açıkladı. 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks suikast girişiminde bulunduğu sırada güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

ABD yapımı The Simpsons çizgi dizisi olayları önceden tahmin etmesiyle sık sık gündeme gelirken, Trump’a suikast girişiminde de benzer bir süreç yaşandı. Geçmişte Trump’ın başkanlığını bildiği öne sürülen Simpsonlar’da Donald Trump’a yönelik suikast girişimine atfedilen sahne olduğu öne sürüldü.

Sosyal medya kullanıcıları Simpsonlar'ın Trump'a yönelik suikast girişimini tahmin ettiğini söylüyor. Bazı kullanıcılar ise aynı fikirde değil...

Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında olan Simpsonlar'dan olduğu öne sürülen bir kare de ses getirdi.