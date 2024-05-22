Son dakika: Avrupa'daki 'Barış Boyun' operasyonunda yakalananların isimler belli oldu

Çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Barış Boyun ve beraberinde çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalananların isimleri belli oldu.

Barış Boyun dahil 19 kişi yakalandı

Gözaltına alınanların Barış Boyun başta olmak üzere, 2017’de İstanbul’da meydana gelen bir çatışmada yaralanarak sakat kalan ve yurt dışına firar eden Bayram Demir’in de yakalanan çete üyeleri olduğu aktarıldı.

Soruşturma kapsamında yakalanan diğer çete üyelerinin ise Özge Koca, Okan Bingöl, Kerem Akarsu, Fikri Fatih Çançin, Ahmet Durmuş, Çağlar Şenci, Cemil Aytekin, Sinan Şimşek, Serkan Özcan, Fırat Çoğalan, Abutalip Burulday, Emrah Şahin, Ardıl Burak Arat, Ersin Aytekin, Kaan Doğu Gündüz ile İtalyan Giorgi Meschini ve Antonio Buondonno olduğu öğrenildi.

Son yıllarda motosikletli silahlı saldırlar ve el bombalı eylemlerle gündeme gelen çetenin, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliği'nin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda çökertildiği ve düzenlenen operasyonlarda suç örgütünün firari lideri Barış Boyun ve beraberindeki 19 kişinin yakalandığı belirtildi.

Barış Boyun ve Daltonlar Çetesi

Avrupa’da 4 ülkede gerçekleştirilen sarsıcı operasyonla çökertilen ve bir dönem Daltonlar Çetesi olarak bilinen örgüt üyeleri, terör amaçlı suç örgütü kurmak, silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmakla suçlanıyor.

Barış Boyun ve onun kontrolündeki suç örgütüne isnat edilen suçlar arasında; "Cinayet, Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Göçmen Kaçakçılığı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Yağma, Gasp, Kasten Yaralama, Silah ve Uyuşturucu Kaçakçılığı, İş Yeri Kurşunlama" suçları yer alıyor.

Ne olmuştu?

Uzun süredir firari olarak aranan Boyun, 2022 yılında İtalyan polisi tarafından gözaltına alınmış, Türkiye’nin iade talebine rağmen Bologna Mahkemesince serbest bırakılmıştı. 39 yaşındaki örgüt lideri, İtalya’nın Lazio bölgesine yakın 67 bin nüfuslu Viterbo şehrindeki bir kenar mahallede bir apartman dairesinde yakalanmıştı.